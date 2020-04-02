Про це свідчать дані Департаменту цивільного захисту Італії.

Станом на вечір 2 квітня загальна кількість загиблих в Італії досягла 13 915, з них 760 загинули протягом останньої доби. Протягом тижня добова кількість летальних випадків варіювалося від 756 до 889, але не перевищувало рекордну для країни позначку в 969 летальних випадків.

Кількість підтверджених випадків коронавируса в країні за тиждень виросло з 86,5 тисяч до 115,2 тисяч. Щодня фіксували від 4 тисяч до 5,9 тисяч нових випадків хвороби.

При цьому число видужалих пацієнтів за тиждень збільшилося з 11 тисяч до 18 тисяч. Таким чином, зараз в країні продовжують лікування близько 83 тисяч осіб.

Зазначимо, на сьогодні в світі зареєстровано майже 1 млн випадків. Італія є другою найбільш постраждалій від COVID-19 країною в світі. За кількістю зафіксованих випадків сьогодні перше місце у США. Там зафіксовано майже чверть загальної кількості випадків — 234 462. Слідом йде Іспанія, де кількість хворих напередодні перевищила 100 тисяч.