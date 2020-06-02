Про це сам Пахунов написав у своєму блозі.
За його словами, він не має стосунку до програмування ракети Crew Dragon, яка в суботу, 30 травня, відправила екіпаж на МКС.
“Ні, я не “пишу все програмне забезпечення, яке відповідає за політ Crew Dragon”. Програмне забезпечення, що забезпечують політ Crew Dragon, створювалося не однієї сотнею людей протягом багатьох років. Крім усього іншого, це програмне забезпечення містить версію Linux. Я спеціально перевіряв – я абсолютно точно не писав Linux. Там якийсь фінський хлопчина відзначився”, – написав Пахунов, підкресливши, що до розробки ПЗ Dragon ніколи стосунку не мав.
Олексій Пахунов заявив, що писав софт для Falcon 9 та Falcon Heavy, а тепер – для Starship.
“Через те, що софт для всіх чотирьох збирається з однієї кодової бази, то частина мого коду використовується при польоті Dragon … Я був інженером, що відповідає за запуск F9-21 (перша успішна посадка), FH-1 (перший запуск Falcon Heavy) і декількох інших запусків від групи Flight Software”, – сказав він.
За його словами, головний інженер компанії (Chief Designer) – Ілон Маск.
Посада Пахунова називається – sr. software engineer – “розробник звичайний, просто досвідчений”, ця посада не передбачає управління людьми.
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