30 березня голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що майбутнє відносин Європейського Союзу і Китаю визначатиметься ставленням Пекіна до війни РФ проти України.

Про це інформує Reuters.

Президентка Єврокомісії зауважила, що Китай має відігравати конструктивну роль, “просуваючи справедливий мир” – тобто такий, що заснований на суверенітеті й територіальній цілісності України. Вона додала, що виключно Україна визначатиме, що таке справедливий мир, який вимагає виведення всіх окупаційних сил. Наголосивши, що будь-який мирний план просто нежиттєздатний.

Ми маємо бути відвертими — те, як Китай реагуватиме на війну Путіна, буде визначальним фактором для подальших відносин ЄС із Китаєм”, – наголосила фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що минулого тижня президент Китаю Сі Цзіньпін відвідав РФ із державним візитом, попри війну, яку Росія веде проти України, підтримуючи дружбу “без обмежень” із Путіним.

Водночас зауважила, що все ж є зміни в динаміці відносин між Китаєм і Росією. Китай бачить слабкості Путіна, аби посилити своє використання Росії.

Найбільш промовисті слова Сі Путіну на сходах за Кремлем: “Прямо зараз відбуваються зміни, яких ми не бачили за минулі сто років, і ми — саме ті, хто проводить ці зміни разом”, – процитувала китайського президента фон дер Ляєн.

Також глава Єврокомісії закликала до переформатування відносин Європейського Союзу з Китаєм.

Окрім цього, глава Єврокомісії переконана, що ЄС має стати більш незалежним від Китаю, зокрема й мінімізувати економічні ризики у відносинах з Пекіном.

Раніше Урсула фон дер Ляєн заявила, що уряд Китаю має намір встановити новий світовий лад. Пекін хоче перебувати у його центрі.