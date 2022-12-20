Усіх конгресменів США закликають бути завтра присутніми на сесії – пресслужба Білого дому

Відповідне звернення опубліковане на сайті Білого дому.

“Як ви знаєте, на завтра у нас за розкладом сесія, аби довести до завершення усі справи за за рік”, – йдеться у повідомленні.

Ненсі Пелосі попросила всіх членів Конгерсу бути фізично присутніми на сесії в середу ввечері.

Вона наголосила, що Конгрес завершує “дуже особливу сесію 117-го Конгресу” прийняттям закону, який сприяє прогресу для американського народу, а також підтримує демократію.

“Будь ласка, будьте присутні для дуже особливого акценту на демократії в середу ввечері”, – попросила спікерка Палати представників США.

Це повідомлення з’явилося на фоні чуток, що у середу президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні. Якщо інформація підтвердиться, це буде першим закордонним візитом президента України з початку широкомасштабного наступу РФ 24 лютого 2022 року. З точки зору міркувань безпеки, така поїздка вважається досить ризикованою.