Усіх конгресменів США закликають бути завтра присутніми на сесії – пресслужба Білого дому

Відповідне звернення опубліковане на сайті Білого дому.
“Як ви знаєте, на завтра у нас за розкладом сесія, аби довести до завершення усі справи за за рік”, – йдеться у повідомленні.
Ненсі Пелосі попросила всіх членів Конгерсу бути фізично присутніми на сесії в середу ввечері.
Вона наголосила, що Конгрес завершує “дуже особливу сесію 117-го Конгресу” прийняттям закону, який сприяє прогресу для американського народу, а також підтримує демократію.
“Будь ласка, будьте присутні для дуже особливого акценту на демократії в середу ввечері”, – попросила спікерка Палати представників США.
Це повідомлення з’явилося на фоні чуток, що у середу президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні. Якщо інформація підтвердиться, це буде першим закордонним візитом президента України з початку широкомасштабного наступу РФ 24 лютого 2022 року. З точки зору міркувань безпеки, така поїздка вважається досить ризикованою.
- Сьогодні президент України Володимир Зеленський приїхав до найгарячішої точки фронту — Бахмута. На 300-й день повномасштабного вторгнення Росії до України глава держави побував на передових позиціях.
- США надішлють Україні комплекти високоточних бомб, які перетворюватимуть наявні некеровані боєприпаси на високоточні “розумні” бомби, відомі як Joint Direct Attack Munitions (JDAM), а також системи ППО Patriot.