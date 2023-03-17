У Кремлі прокоментували повідомлення про те, що Польща та Словаччина нададуть Україні винищувачі МіГ-29. У країні-агресорці наголосили, що це "схоже на утилізацію старого обладнання".

Про це інформує CNN.

Кремль відмахнувся від повідомлень про те, що Україна отримає від Польщі та Словаччини низку винищувачів МіГ-29 зазначивши, що таким чином НАТО посилює свою участь у війні.

“Схоже, що ці країни у такий спосіб займаються утилізацією старого непотрібного обладнання”, – заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Відтак він додав, що цей крок є “ще одним прикладом” того, як члени НАТО “збільшують рівень своєї прямої участі в конфлікті”.

За словами Пєскова, Росія не ризикуватиме результатом війни, однак додав, що цей крок може створити додаткові проблеми для України.

Як відомо, цього тижня Словаччина та Польща оголосили про надання Україні винищувачів МіГ-29.

Зокрема президент Польщі Анджей Дуда повідомив. що вже найближчими днями до України надійдуть 4 із 10 винищувачів.

Своєю чергою, Словаччина ухвалила рішення надати Україні 13 таких винищувачів.