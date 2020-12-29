Про це за підсумками засідання РНБО під голосування президента повідомили в ОПУ.
У вівторок, 29 грудня, відбулося засідання РНБО, на якому розглядалися подальші кроки щодо розв’язання ситуації, що виникла після рішень Конституційного Суду щодо антикорупційного законодавства.
Під час засідання було розглянуто законопроєкт президента щодо посилення відповідальності за декларування неправдивої інформації та неподання декларації.
Цим документом пропонується внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та інших законодавчих актів змін, якими буде повернуто покарання за умисне недекларування значних статків у вигляді позбавлення волі. РНБО підтримала цей законопроєкт.
“Рада національної безпеки і оборони України підтримала позицію Президента щодо відновлення такого виду покарання, як позбавлення волі за недекларування і за недостовірні відомості в електронних деклараціях наших чиновників”, – сказав після засідання голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Андрій Костін.
Надалі проєкт закону має бути доопрацьований та внесений президентом до парламенту як невідкладний. Наразі деталі щодо того, які саме зміни пропонує президент, не повідомляються.
- Як відомо, 27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційною низку положень закону “Про запобігання корупції” та статтю ККУ 366-1, в якій йшлося про відповідальність за неправдиві відомості в деклараціях. Визнаного винним за цією статтею могли позбавити волі строком до двох років.
- 4 грудня Верховна Рада проголосувала за повернення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування. Цей законопроєкт неодноразово назвали компромісним, адже тепер за такі діяння декларантами, якими є й народні депутати, загрожують тільки штрафи та обмеження волі.
- Нацагентство з питань запобігання корупції розкритикувало цей закон, заявивши, що парламент визначив такі діяння не злочинами, а кримінальними проступками, та дав змогу приховувати майно. НАЗК закликало Зеленського ветувати закон, але він не зробив цього.