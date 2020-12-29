Ради національної безпеки і оборони України схвалила законопроєкт президента Володимира Зеленського щодо відновлення жорсткого покарання за брехню в деклараціях.

Про це за підсумками засідання РНБО під голосування президента повідомили в ОПУ.

У вівторок, 29 грудня, відбулося засідання РНБО, на якому розглядалися подальші кроки щодо розв’язання ситуації, що виникла після рішень Конституційного Суду щодо антикорупційного законодавства.

Під час засідання було розглянуто законопроєкт президента щодо посилення відповідальності за декларування неправдивої інформації та неподання декларації.

Цим документом пропонується внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та інших законодавчих актів змін, якими буде повернуто покарання за умисне недекларування значних статків у вигляді позбавлення волі. РНБО підтримала цей законопроєкт.

“Рада національної безпеки і оборони України підтримала позицію Президента щодо відновлення такого виду покарання, як позбавлення волі за недекларування і за недостовірні відомості в електронних деклараціях наших чиновників”, – сказав після засідання голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Андрій Костін.

Надалі проєкт закону має бути доопрацьований та внесений президентом до парламенту як невідкладний. Наразі деталі щодо того, які саме зміни пропонує президент, не повідомляються.