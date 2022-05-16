Про це повідомило видання LRT.

На думку міністра, через владу Угорщини ЄС запам’ятають як спільноту, яка або здатна послати чіткий сигнал Росії, або навпаки затягне час. Він вважає, що подолати перемовини можна шляхом домовленостей допомоги ЄС Україні в набутті енергозалежності від Росії.

“На жаль, зараз весь блок є заручником однієї держави-члена, що не допомагає нам знайти консенсус”, – заявив міністр.

Габріелюс Ландсбергіс додав, що одним з рішень може стати відключення від постачання російської нафти та газу через Україну. Тому якби постачання припинилося, то питання санкцій також було б вирішене.

За даними El Pais, Європейський союз сподівається знайти шляхи розв’язання питання ембарго з Угорщиною найближчими днями. Для цього Єврокомісія веде перемовини з головою уряду Віктором Орбаном. Вони стосуються інвестиційної програми, яка буде супроводжуватися перехідним періодом для припинення імпорту російської нафти в деякі країни-партнери ЄС. За планом буде передбачено будівництво нової інфраструктури.

Брюссель вважає, що схилять Орбана до схвалення шостого пакета санкцій завдяки багатомільйонним зобов’язанням з європейських інвестицій в енергетичну безпеку Угорщини. План передбачатиме зниження залежності від вуглеводнів.

Пропонується частково перенаправити статті бюджету ЄС, зокрема кошти з фонду згуртування і спільної сільськогосподарської політики, на проєкти стосовно відновлення енергії, енергоефективності та розподільної інфраструктури.