Європейський Союз може заплатити Угорщині за відмову від нафти з Росії, адже через позицію Будапешту шостий пакет антиросійських санкцій зайшов у глухий кут.

Про це повідомляє американська медіаорганізація Politico.

Офіційні особи з ЄС розглядають можливість наданная фінансової компенсації Угорщині, якщо вона відмовиться від російської нафти та дозволить ухвалити шостий пакет санкцій проти РФ.

За словами одразу трьох європейських чиновників, гроші можуть передати Будапешту у межах нової енергетичної програми Євросоюзу, яку буде представлено наступного тижня.

Відмова Європи від енергоресурсів з Росії вважається важливою для обмеження доходів РФ, за допомогою яких Кремль фінансує війну проти України.

Однак щоб запровадити ембарго на нафту з РФ, Євросоюз повинен отримати підтримку Угорщини, адже президент країни Віктор Орбан блокує запровадження нафтового обмеження. За словами Орбана, відмова від російської нафти стане ударом по економіці Угорщини.

Нещодавні особисті перемовини президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та Віктора Орбана щодо відмови від російської нафти були безрезультатними, а відеоконференцію, яку запланували на 10 травня, скасували.

За даними Politico, останній санкційний план ЄС, опублікований 8 травня, передбачав, що Угорщина та Словаччина можуть поступово відмовитись від російської нафти до кінця 2024 року. Для Чехії передбачено термін до кінця червня 2024 року. Водночас всі інші країни ЄС повинні повністю відмовитись від нафти з РФ до кінця 2022 року.

Проте Угорщина наполягає, що їм потрібно більше часу аби стати незалежними від російської нафти. Тому європейські чиновники заявили, що готові надати Будапешту фінансову компенсацію, аби країна швидше відмовилась від нафти з РФ.

Вже 18 травня ЄС повинен оголосити про запровадження програми REPowerEU, яка націлена на поступову відмову Євросоюзу від російських видів палива до 2030 року. Програма також передбачатиме фінансові компенсації країнам, зокрема й Угорщині.

“Чим більше ми зможемо допомогти Угорщині з програмою REPowerEU, тим швидше вона зможе відмовитись від російської нафти”, – наголосив один з чиновників Євросоюзу.

Нещодавно у Єврокомісії визнали, що потрібно враховувати “особливу ситуацію деяких країн-членів ЄС” при запроваджені антиросійських санкцій.

Наразі офіційні представники та дипломати намагаються знайти компроміс, щоб зацікавити Угорщину. Зокрема президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з Віктором Орбаном, під час якої пообіцяв “узгодити гарантії для умов постачання нафти”.

Незрозуміло, чи вдасться дійти згоди з Угорщиною до нової зустрічі послів ЄС, яка відбудеться вранці 11 травня, однак відомо, що шостий пакет санкцій ЄС повинні були ухвалити ще 9 травня.

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель висловив сподівання, що деякі труднощі вдасться узгодити до наступного тижня, коли маються зустрітись голови МЗС країн-членів Євросоюзу

“Невелика затримка не є катастрофічною, поки зберігається єдність ЄС у питанні санкцій”, – сказав європейський чиновник.