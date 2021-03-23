Президент США Джо Байден може підписати кілька указів, що стосуються боротьби з застосуванням вогнепальної зброї серед цивільних осіб.

Про це повідомила прессекретарка президентської адміністрації Джен Псакі.

Вона пояснила, що президентські укази будуть спрямовані на “припинення насильства із застосуванням вогнепальної зброї”.

“Ми розглядаємо ряд заходів”, – сказала Дженніфер Псакі.

При цьому, вона не уточнила, про які саме заходи йдеться.

Також Псакі сказала, що Байден вживатиме заходів “не сьогодні”.

“Не думаю, що нові пропозиції будуть висунуті протягом найближчих 24 годин”, – заявила вона.

Раніше в Білому домі говорили про те, що однією з ініціатив Байдена може бути ліквідація зброї, яку збирають з декількох вогнепальних пристроїв (у неї немає серійних номерів), детальна перевірка анкетних даних покупців зброї, а також – фінансування боротьби з неправомірним використанням зброї на місцях.

Президент США Джо Байден закликав законодавців прийняти закон, який регулює контроль над вогнепальною зброєю. Заява прозвучала на тлі сьомого випадку масової стрілянини за тиждень.

Байден сказав, що випадок масової стрілянини в Колорадо, коли в продуктовому магазині застрелили 10 осіб, повинен підштовхнути “Вашингтон і всю країну до дій”.

Судовий комітет Сенату планує провести наступного тижня слухання щодо контролю над зброєю. Два законопроєкти, прийняті Палатою представників, стосувалися того, хто може купувати зброю і як закрити лазівки в перевірках анкетних даних. Але в Сенаті поки що немає голосів, щоб прийняти ці законопроєкти. Проблема в тому, які дані та в яких випадках слід перевіряти. Частина законодавців наполягає на тому, що потрібно перевіряти анкетні дані покупців у ліцензованих продавців. Інші говорять про те, що важливо перевіряти й тих, хто купує зброю “на руках”, наприклад, у своїх друзів або родичів. В останньому випадку складно розробити алгоритм, який відстежує такі покупки.