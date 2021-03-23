Президент США Джо Байден закликав законодавців прийняти закон, який регулює контроль над вогнепальною зброєю. Заява прозвучала на тлі сьомого випадку масової стрілянини за тиждень.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Байден сказав, що випадок масової стрілянини в Колорадо, коли в продуктовому магазині застрелили 10 осіб, повинен підштовхнути “Вашингтон і всю країну до дій”.

Ініціатива Байдена включає перевірку біографічних даних покупця, який хоче придбати зброю, а також – заборону на покупку деяких видів зброї.

“Мені не потрібно чекати ні хвилини, не кажучи вже про години, щоб вжити необхідних заходів, які врятують життя в майбутньому … Це врятує життя американців. Ми повинні діяти”, – сказав Байден.

У виданні зазначили, що після стрілянини в Атланті Байден не говорив про контроль над зброєю. Тоді він поставив на перше місце вбивства на ґрунті расової ненависті до азійців.

За словами інсайдерів видання, протягом останніх двох місяців команда президента зустрічалася з прихильниками контролю над зброєю, щоб обговорити можливі дії виконавчої влади та виробити ідеї щодо можливих шляхів просування відповідного законопроєкту.

Судовий комітет Сенату планує провести наступного тижня слухання щодо контролю над зброєю. Два законопроєкти, прийняті Палатою представників, стосувалися того, хто може купувати зброю і як закрити лазівки в перевірках анкетних даних. Але в Сенаті поки що немає голосів, щоб прийняти ці законопроєкти. Проблема в тому, які дані та в яких випадках слід перевіряти. Частина законодавців наполягає на тому, що потрібно перевіряти анкетні дані покупців у ліцензованих продавців. Інші говорять про те, що важливо перевіряти й тих, хто купує зброю “на руках”, наприклад, у своїх друзів або родичів. В останньому випадку складно розробити алгоритм, який відстежує такі покупки.

Нагадаємо, 16 березня в американській Атланті і передмісті відбулися три збройні напади, в результаті яких загинули щонайменше вісім осіб. Підозрюваного затримали.