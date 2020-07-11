Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Він повідомив, що займається прискоренням процесу встановлення лабораторій в аеропортах Києва та Львова.
Робити ПЛР-тести зможуть прибулі пасажири. Якщо результат тесту буде негативним, то вони можуть не проходити самоізоляцію.
Щоб пасажири потім не чекали масово результат у лабораторії, їм будуть надсилати результат в застосунок “Дій вдома”, за допомогою якого відстежують дотримання самоізоляції. Це буде можливо, якщо відповідну зміну внесе Міністерство цифрової трансформації.
“Це дозволить зменшити час самоізоляції здорових пасажирів, які прибули в Україну”, – пояснив міністр.
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