Пасажирам в аеропортах Львова та Києва планують робити ПЛР-тести на коронавірус. Зараз триває установка спеціалізованих лабораторій.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Він повідомив, що займається прискоренням процесу встановлення лабораторій в аеропортах Києва та Львова.

Робити ПЛР-тести зможуть прибулі пасажири. Якщо результат тесту буде негативним, то вони можуть не проходити самоізоляцію.

Щоб пасажири потім не чекали масово результат у лабораторії, їм будуть надсилати результат в застосунок “Дій вдома”, за допомогою якого відстежують дотримання самоізоляції. Це буде можливо, якщо відповідну зміну внесе Міністерство цифрової трансформації.

“Це дозволить зменшити час самоізоляції здорових пасажирів, які прибули в Україну”, – пояснив міністр.