Цього тижня на станції "Академік Вернадський" зареєстрували новий температурний рекорд + 12,7 С°. Попередній рекорд становив +11,7 С°.

Про це повідомляє пресслужба Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

За словами метеоролога 26-ї УАЕ Олександра Надточія попередній рекорд був зафіксований 1985 року.

Водночас на острові Кінг Джордж, що розташований північніше “Вернадського” також зафіксували аномальні температури. Таке різке потепління науковці пояснюють явищем “атмосферної ріки” та посиленням ефекту “гірського фену”.

Наразі явищу “атмосферної ріки” присвячені спільні дослідження французького та українських метеорологів в межах всесвітньої ініціативи “Рік полярного прогнозування”. Атмосферна ріка – вузька смуга з високою концентрацією атмосферної вологи, яка швидко переносить теплі маси повітря та вологи з тропіків в Антарктиду.

Ефект “гірського фену” характерний сильним теплим вітром з гір. Коли на станції зафіксували температурний рекорд сила вітру була доволі високою – 27,9 м/c.

Причиною розвитку цього ефекту є утворення опадів над горами (від чого повітря втрачає вологу і нагрівається). Оскільки внаслідок посилення глобального потепління очікується збільшення кількості опадів в полярних районах, то й інтенсивність фенів надалі посилюватиметься”, – пояснюється в повідомленні.

Однак такі температурні рекорди насторожують тому, що вони свідчать про зміни клімату. Науковці також нагадали, що в грудні на станції був зафіксований рекорд висоти снігового покриву, який сягнув 3 метрів.