5 червня в межах першого дня конференції WWDC компанія Apple представила свій перший великий новий продукт за майже десять років: інтерактивні окуляри Vision Pro, над якими компанія працювала протягом кількох років.

Джерело: презентація Apple

Стартувала літня конференція WWDC від Apple, де компанія зокрема представила гарнітуру віртуальної та доповненої реальності, що віщує “початок нового покоління персональних технологій”.

Генеральний директор Apple Тім Кук під час презентації зазначив, що надягнувши гарнітуру можна побачити віртуальні світи на екрані високої роздільної здатності. Варто лише натиснути кнопку, і зовнішні камери змішаються з реальним світом навколо вас. Водночас зовнішній екран навіть дозволяє іншим людям дивитися вам в очі.

За дизайном гарнітура нагадує гірськолижні окуляри.

У дисплеї використовується 23 мільйони пікселів.

Система ідентифікація користувача Optic ID зчитує показники з очей, надаючи доступ до пристрою, у компанії запевняють — розрізняє навіть близнюків.

Окуляри оснащені вбудованими динаміками за допомогою Spatial Audio для звуку 3D. Працює на процесорах R1 та M2.

Заряджається Vision Pro магнітною зарядкою. Має зовнішній акумулятор. Автономності вистачить на 2 години.

Для керування використовуються очі, жести та голос. Для фізичного управління є також коліщатко Digital Crown з Apple Watch.

Ціна нового гаджета — $3 499. Водночас придбати його буде можна не раніше ніж на початку 2024 року.