Про це 24 квітня повідомив голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш в етері “Радіо Свободи”.
Зауважимо, що місто перебувається в “червоній зоні”, звідки евакуація неповнолітніх є обов’язковою.
“Не можемо її поки знайти, батьки ховають. У нас є вже дійсно примусова евакуація дітей. Щойно знайдемо дитину, то одразу вивеземо”, — сказав він.
За словами Барабаша, останні 10 родин з Авдіївки мали таку ж ситуацію. Батька ховали своїх вони дітей, адже не хотіли виїжджати.
Голова МВА пояснив, що розлучати дітей із сім’єю не дозволяється згідно із законодавством. Тому, хоча б один із батьків має їх супроводжувати.
Водночас були інциденти, коли ті, хто виступав проти виїзду, змінювали місце проживання, ховаючи дітей від евакуаційних груп.
“Ховають будь-де: у родичів, у знайомих, у не дуже знайомих, аби не їхати на безпечніші території, не лише Донецької області, а й взагалі України”, — зауважив Барабаш.
- У Слов’янську Донецької області позбавлятимуть обов’язків тих опікунів, які відмовлятимуться виїхати з міста. Водночас дітей евакуюють примусово.
- 31 березня, в Авдіївці Донецької області внаслідок російського обстрілу загинув 5-місячний хлопчик разом зі своєю бабусею. Батьки дитини зазнали поранень. Напередодні вони відмовилися евакуювати сина.
- На прифронтових територіях батьки ховають дітей у підвалах, аби уникнути примусової евакуації, а інші відмовляються виїжджати, бо не вірять у можливість отримати житло чи допомогу від держави.