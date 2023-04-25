В Авдіївці Донецької області, яка щоденно зазначає російських обстрілів, залишається одна дитина, яку від евакуаційних груп переховують батьки.

Про це 24 квітня повідомив голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш в етері “Радіо Свободи”.

Зауважимо, що місто перебувається в “червоній зоні”, звідки евакуація неповнолітніх є обов’язковою.

“Не можемо її поки знайти, батьки ховають. У нас є вже дійсно примусова евакуація дітей. Щойно знайдемо дитину, то одразу вивеземо”, — сказав він.

За словами Барабаша, останні 10 родин з Авдіївки мали таку ж ситуацію. Батька ховали своїх вони дітей, адже не хотіли виїжджати.

Голова МВА пояснив, що розлучати дітей із сім’єю не дозволяється згідно із законодавством. Тому, хоча б один із батьків має їх супроводжувати.

Водночас були інциденти, коли ті, хто виступав проти виїзду, змінювали місце проживання, ховаючи дітей від евакуаційних груп.

“Ховають будь-де: у родичів, у знайомих, у не дуже знайомих, аби не їхати на безпечніші території, не лише Донецької області, а й взагалі України”, — зауважив Барабаш.