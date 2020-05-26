Американська біотехнологічна компанія Novavax проводить в Австралії випробування експериментальної вакцини від коронавірусу на людях.

Про це повідомляє телеканал ABC News.

Після випробувань компанія планує випустити препарат, який вже пройшов всі перевірки. Він може з’явитися на ринку в цьому році.

У першій фазі випробувань бере участь 131 доброволець. Це громадяни з міст Мельбурн і Брісбен.

Вчені намагаються визначити безпечність вакцини NVX-CoV2373. На наступному етапі вчені визначатимуть ефективність вакцини на ранніх стадіях.

Перші результати досліджень будуть в липні.

Раніше ця компанія провела випробування вакцини на тваринах. Вчені встановили, що якщо вводити невелику дозу ліків, то препарат може бути ефективний у боротьбі з COVID-19.

“Ми паралельно робимо дози, робимо вакцину в очікуванні того, що зможемо показати, що вона працює, і зможемо почати її випуск до кінця цього року”, – сказав керівник дослідження компанії доктор Грегорі Гленн.

Також в компанії зазначили, що в разі успішних випробувань готові виготовити не менше 100 млн. доз в цьому році і 1,5 млрд – в наступному.

У виробництво вакцини NVX-CoV2373 тільки Норвегія вклала 388 мільйонів доларів. Гроші надійшли від Норвезької коаліції за інновації в галузі забезпечення готовності до епідемій.

Варто зазначити, що в другому етапі тестування братимуть участь не менше кількох тисяч добровольців.