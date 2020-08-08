Про це заявила лідерка політсили Юлія Тимошенко.
Юлія Тимошенко згадала соціологічне опитування, згідно з яким, 70% українців вважають, що країна рухається в неправильному напрямку.
“І тому головна меня, яка сьгодні стоїть перед нашою командою, це виправити цю ситуацію… Нам нарешті треба закінчити короткий етап приколів, відосиків. Ми не маємо права залишати країну в такому низькому ступені управління”, – сказала Юлія Тимошенко.
Вона зазначила, що вийти з цієї ситуації можна лише перезавантаживши владу.
“Наша команда “Батьківщини” йде на місцеві вибори. Ми не дамо на місцевому рівні проголосувати “по приколу”. Ми будемо висувати тісячі кандидатів на посади голів”, – сказала Тимошенко.
Тимошенко представила Олексія Кучеренка, з яким працювала в своєму уряді. “Наша команда висунула Олексія Кучеренка в кандидати на посаду мера Києва… По всій країні плануємо висунути приблизно 40 тисяч кандидатів у депутати”, – заявила лідерка “Батьківщини”.
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