В італійському Бергамо, що в Ломбардії, за 18 днів від китайського атипового коронавірусу померли 142 людини.

Про це повідомляє італійське видання Corriera Della Serra.

“Бергамо знаходиться в нерухомому стані, більше немає руху, вулиці порожні і деякі перехожі все частіше носять маски з фільтром. Один з торгових центрів здається покинутим і багато магазинів також рано закрилися через нові укази”, – сказано в матеріалі.

У статті стверджується, що моргу міського кладовища Бергамо вже не вистачає для розміщення тіл жертв коронавірусу. При цьому тіла померлих тимчасово розміщують у місцевому храмі.

Також повідомляється, що станом на цей момент У місті помирає 20 людей в день.

“Більше немає туристів з Іспанії або зі Східної Європи, просто велика порожнеча”, – йдеться в статті.

Стверджується, що причиною настільки динамічного поширення коронавірусу в італійській провінції є те, що місцеві працівники сфери охорони здоров’я недооцінили симптоми у деяких пацієнтів ще наприкінці лютого.