Про це повідомляє італійське видання Corriera Della Serra.
“Бергамо знаходиться в нерухомому стані, більше немає руху, вулиці порожні і деякі перехожі все частіше носять маски з фільтром. Один з торгових центрів здається покинутим і багато магазинів також рано закрилися через нові укази”, – сказано в матеріалі.
У статті стверджується, що моргу міського кладовища Бергамо вже не вистачає для розміщення тіл жертв коронавірусу. При цьому тіла померлих тимчасово розміщують у місцевому храмі.
Також повідомляється, що станом на цей момент У місті помирає 20 людей в день.
“Більше немає туристів з Іспанії або зі Східної Європи, просто велика порожнеча”, – йдеться в статті.
Стверджується, що причиною настільки динамічного поширення коронавірусу в італійській провінції є те, що місцеві працівники сфери охорони здоров’я недооцінили симптоми у деяких пацієнтів ще наприкінці лютого.
- Напередодні Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу у світі.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня вводять карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами. Так, прийнято рішення про припинення авіасполучення з Італією через спалах коронавірусу COVID-19.