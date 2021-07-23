В Бібліотеці імені Лесі Українки (м. Київ) виставили карикатуру Олега Смаля на українського президента Володимира Зеленського. Рішення було прийнято після виникнення суспільного інтересу до карикатури.

Про це повідомили на сторінці бібліотеки в соціальній мережі Facebook.

За кілька годин до цього український професійний карикатурист, журналіст, книжковий графік, живописець і скульптор Олег Смаль заявив, що з його виставки вилучили малюнок із президентом Володимиром Зеленським.

#Букви звернулися до Олега Смаля з проханням показати суспільству ту саму карикатуру. Ось як вона виглядає:

Через суспільний інтерес в Бібліотеці прийняли рішення все ж виставити карикатуру Смаля.

“Ми зауважили, що карикатура Олега Смаля на Володимира Зеленського викликала бурхливу реакцію громадськості та медіа. Ми раді, що ви хоча б таким чином звернули увагу на виставку, адже на відкриття не прийшов ніхто із палких шанувальників творчості художника. Були присутні тільки працівники бібліотеки.

Ми виставляємо скандальну карикатуру, щоб ви могли прийти до нашої бібліотеки й подивитися на неї”, – написали на сторінці бібліотеки.

ДОВІДКА. Олег Смаль – український професійний карикатурист, журналіст (понад 10 тисяч публікацій), книжковий графік, живописець і скульптор. Живе і працює в Києві. Працює в різних стилях — від авангарду до фотореалізму. З 1996 року його твори були візитною карткою газети “Дзеркало тижня“.

Твори Смаля зберігаються у музеях світу та приватних колекціях, зокрема, у експрезидента Словаччини — Андрея Кіски, експрем’єрміністра України Юлії Тимошенко, муфтія Духовного управління мусульман України Саіда Ісмагілова, послів США, Бельгії, Франції, Німеччини в Україні.

Він є призером і переможцем близько 40 міжнародних конкурсів графіки в Бельгії, Румунії, Україні, Ірані, Італії, Китаї, Південній Кореї, Росії, Франції, Японії.

Смаль — володар світового рекорду за сумою судового позову за газетну карикатуру. Свого часу суд Шевченківського району Києва зареєстрував позов на його карикатуру на суму 120 млрд грн. Він творить скульптури, картини й книжкову графіку, але перш за все відомий в Україні та за її межами як крутий політичний карикатурист. Протягом 25 років опублікував близько 15 000 своїх робіт.