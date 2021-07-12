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Данілов заявив, що РНБО вивчає, як боротися з критиками влади на Facebook

Рада нацбезпеки вивчає питання щодо того, як боротися з тими, хто критикує чинну владу на сторінках у Facebook, без блокування соцмережі на території України.

Понеділок, 12 липня 2021, 21:29

Про це йшлося на брифінгу секретаря РНБО Олексія Данілова 12 липня.

Так, Данілов заявив, що наразі робоча група розробляє план дій для українських провайдерів щодо блокування ЗМІ та сайтів, що потрапили до санкційних списків.

“У нас багато є ЗМІ, які вже не перший рік знаходяться під санкціями, але інструменту нормативно-правового, в який спосіб до них мають бути застосовані ці санкції, не вироблено”, — зазначив він.

На уточнювальне запитання журналістів щодо того, чи плануються якісь заходи щодо каналів, сторінок та груп в Telegram та Facebook, секретар РНБО зазначив, що блокування соцмережі Facebook є неможливим. Однак він зазначив, що вивчається питання щодо того, як боротися з критиками влади на платформі.

“Ви уявляєте, що ви кажете? Як в Україні заблокувати Facebook? Це неможливо. Там є певна кількість людей, які займаються певною політичною справою, політичним брудом відносно до нашої країни, до людей, які сьогодні керують країною. Їх там, на превеликий жаль, я можу сказати багато. Але в порівнянні з тою кількістю наших громадян, які користуються, не така велика кількість. Як з ними боротися… Ми зараз розглядаємо певні процеси, як боротися саме з цими людьми. Але заблокувати повністю Facebook… Ну, я вважаю, що це просто неможливо“, — сказав він.

  • Раніше заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що для Зеленського хочуть створити пул з 25-30 журналістів, які зможуть ставити президентові запитання на пресконференціях.
  • Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк також заявляв, що буде створено пул блогерів, які в соціальних мережах будуть висвітлювати позитивні тренди у внутрішній політиці країни.
  • 20 травня до двох років перебування на посаді відбулася пресконференція Володимира Зеленського. Було акредитовано понад 100 ЗМІ, однак за три години поставити запитання змогли менш як 3 десятки видань та телеканалів. #Букви публікували основні тези президента.
  • Згідно з аналітичним дослідженням незалежної платформи VoxUkraine, менш як 18% ключових фактологічних висловлювань президента на пресконференції були правдиві.
  • 42% українців назвали президента України Володимира Зеленського головним розчаруванням 2020 року. Про це свідчать дані опитування соціологічної служби Центру Разумкова.
Теги: Олексій Данілов, РНБО, соцмережі, Facebook, критика

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