Данілов заявив, що РНБО вивчає, як боротися з критиками влади на Facebook

Про це йшлося на брифінгу секретаря РНБО Олексія Данілова 12 липня.

Так, Данілов заявив, що наразі робоча група розробляє план дій для українських провайдерів щодо блокування ЗМІ та сайтів, що потрапили до санкційних списків.

“У нас багато є ЗМІ, які вже не перший рік знаходяться під санкціями, але інструменту нормативно-правового, в який спосіб до них мають бути застосовані ці санкції, не вироблено”, — зазначив він.

На уточнювальне запитання журналістів щодо того, чи плануються якісь заходи щодо каналів, сторінок та груп в Telegram та Facebook, секретар РНБО зазначив, що блокування соцмережі Facebook є неможливим. Однак він зазначив, що вивчається питання щодо того, як боротися з критиками влади на платформі.