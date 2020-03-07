Президент України Володимир Зеленський переживає зниження політичного рейтингу, а також може бути пов'язаний з олігархом Ігорем Коломойським.

Про це написали в Bloomberg.

У виданні назвали кадрові перестановки Зеленського в Кабміні такими, що “нервують інвесторів” та “тривожать виборців”.

“Нам потрібно було відреагувати на ефективність роботи Кабміну … Коли ви робите такі глибокі зміни в країні, ви не можете зазнати невдачі. Мова йде не про особисті рейтинги, не про те, що вас можуть вигнати з влади, а про те, що в України більше ніколи не буде можливості зробити це”, – пояснив своє рішення Зеленський.

У відповідь на рішення українського лідера поміняти Кабмін економічні експерти заявили про ризик провалу реформ і затримки в переговорах з МВФ.

“Зеленський бачив, що його популярність пішла на спад, тому що економічне зростання різко впало, а амбітні плани реформ загрузли. Але є побоювання з приводу відставки міністрів, які сподобалися інвесторам, а також генпрокурора, якого підтримують західні донори і місцеві активісти”, – зазначили у виданні.

У повідомленні зазначили, що склад нового Кабміну вказує на повернення олігархів в політику.

“Чутки про зв’язки між Зеленським та його колишнім діловим партнером, олігархом Ігорем Коломойським зберігаються, незважаючи на численні спростування з боку обох”, – зазначили в Bloomberg.

Також в матеріалі нагадали, що новий прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше працював в одній з енергетичних компаній, що належить іншому впливовому олігархові – Ринату Ахметову.

“Але це не турбує Зеленського, який намагався і не зміг переманити іншого топ-менеджера з олігархів (можливо мова про Тігіпка або Хорошковського, – ред.)”, – написали в матеріалі.

При цьому, Зеленський говорить, що олігархи не мають ніякого впливу на його уряд.

“Їм належить 70% -80% активів в цій країні … Кожен менеджер в Україні працював на одного з них або якось пов’язаний з одним з них. І вони наймають кращих – ми повинні це розуміти”, – пояснив свої кадрові призначення Зеленський.