Про це повідомляє американський телеканал CNN.
В компанії пояснили, що за стандартами, місця з’єднання частин літака повинні відповідати чітким стандартам аж до міліметрів. Однак, поки що це не вдається. До того ж процес перевірки виконання якості робіт – неідеальний.
В компанії пояснили, що працювали разом з FAA над проблемою та визначила спосіб виправлення 787-х літаків. При цьому, моделі 787 літаків, які вже експлуатуються, не потребують заземлення.
Boeing тепер має перевірити недоставлені літаки та оглянути їх перед доставкою. На це потрібно кілька тижнів.
“Ми продовжуватимемо витрачати необхідний час, щоб забезпечити відповідність літаків Boeing найвищій якості до доставки”, – йдеться у заяві компанії.
Зараз в компанії є майже 100 недоставлених Dreamliners. Більшість літаків треба доставити до кінця 2021 року.
- Раніше повідомлялося, що віце-президент компанії Boeing Ерік Ліндблад (Eric Lindblad), відповідальний за виробництво літаків Boeing 737 MAX, прийняв рішення піти у відставку після двох авіакатастроф і тривалого експертного розгляду.
- 25 липня стало відомо, що компанія Boeing може тимчасово обмежити і припинити виробництво літаків моделі 737 MAX через скандал з крахом двох авіалайнерів.
- В американському федеральному агентстві з регулювання руху повітряного транспорту заявили, що у них немає підстав не використовувати літаки Boeing 737 Max.
- 18 листопада стало відомо, що Федеральне авіаційне управління (FAA) США дало дозвіл на відновлення експлуатації літаків Boeing 737 MAX.
- 29 грудня американська авіакомпанія American Airlines виконала перший з березня 2019 року рейс на Boeing 737 MAX.