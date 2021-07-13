В компанії Boeing повідомили про нові проблеми під час виробництва літаків 787 Dreamliner. Частина фюзеляжу не відповідає заданим стандартам.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

В компанії пояснили, що за стандартами, місця з’єднання частин літака повинні відповідати чітким стандартам аж до міліметрів. Однак, поки що це не вдається. До того ж процес перевірки виконання якості робіт – неідеальний.

В компанії пояснили, що працювали разом з FAA над проблемою та визначила спосіб виправлення 787-х літаків. При цьому, моделі 787 літаків, які вже експлуатуються, не потребують заземлення.

Boeing тепер має перевірити недоставлені літаки та оглянути їх перед доставкою. На це потрібно кілька тижнів.

“Ми продовжуватимемо витрачати необхідний час, щоб забезпечити відповідність літаків Boeing найвищій якості до доставки”, – йдеться у заяві компанії.

Зараз в компанії є майже 100 недоставлених Dreamliners. Більшість літаків треба доставити до кінця 2021 року.