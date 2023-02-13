Боронячи Україну від росіян, поліг відомий вівчар Михайло Кознюк із села Буковець на Івано-Франківщині. У лавах ЗСУ боєць служив головним сержантом другої гірсько-штурмової роти.

Про це повідомила пресслужба Верховинської селищної ради у Facebook.

Михайло пішов на військову службу за контрактом 26 грудня 2021 року.

12 лютого 2023 року внаслідок поранень, спричинених ворожим артилерійським обстрілом на Донецькому напрямку, герой віддав своє життя за наше майбутнє, за кожного з нас.

“Пам’ятаймо, Герої не вмирають! Вони своїми вчинками спонукають нас рухатися далі, крок за кроком виборюючи перемогу. Таким прикладом для нас навіки залишиться МИХАЙЛО, який пішов на військову службу за контрактом 26 грудня 2021 року”, – йдеться у дописі.

Загибель військовослужбовця також підтвердив капелан 8 окремого гірсько-штурмового батальйону, священник Іоан Турчинський.

Армійцю виповнилось 26 років. У нього залишилися батьки та рідні.

Михайло Кознюк став популярним у 2015 році після інтерв’ю, під час якого розповідав про роботу вівчаря. За декілька днів відео набрало на YouTube майже півмільйона переглядів. На відео хлопець завзято розповідав про свою роботу, одначе, зрозуміти що саме він говорить, не усі зрозуміли через характерний колоритний діалект.