Про це повідомляє британська служба BBC.
Уточнюється, що від COVID-19 протягом останньої доби в країні померли 563 людини. Це найбільший показник смертності у Великій Британії з початку пандемії.
При цьому наголошується, що загальна кількість летальних випадків в цілому по країні становить вже 2 352.
Загалом у Сполученому Королівстві було зафіксовано вже 29 474 випадки захворювання на коронавірус COVID-19.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та голова міністерства охорони здоров’я Метт Хенкок хворі на коронавірус.
- З наступного тижня Велика Британія починає масове тестування на COVID-19.