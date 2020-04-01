У Великій Британії від коронавірусу COVID-19 за добу померла найбільша кількість людей з початку пандемії.

Про це повідомляє британська служба BBC.

Уточнюється, що від COVID-19 протягом останньої доби в країні померли 563 людини. Це найбільший показник смертності у Великій Британії з початку пандемії.

При цьому наголошується, що загальна кількість летальних випадків в цілому по країні становить вже 2 352.

Загалом у Сполученому Королівстві було зафіксовано вже 29 474 випадки захворювання на коронавірус COVID-19.