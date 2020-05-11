У Черкаській області за минулу добу, 10 травня, померли троє пацієнтів із захворюванням на коронавірус.

Про це повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Роман Боднар в Facebook.

За даними глави ОДА, вчора в області було зафіксовано 3 летальних випадки від коронавірусу. Так, в обласній лікарні померли 43-річний чоловік, який мав цукровий діабет і був інсулінозалежний, 83-річна жінка з важкою формою інсульту і пневмонією, а також 72-річний чоловік з важким перебігом пневмонії.

“На сьогодні в області 15 летальних випадків: 13 – Черкаси, 1 – Умань, 1 – Кам’янка. Зараз на лікуванні 121 особа з лабораторно підтвердженим випадком COVID-19, на стаціонарному лікуванні – 21 осіб. Одужали вже 206 жителів області”, – розповів Боднар.

Сьогодні, 11 травня, в Україні послаблюють карантинні обмеження: відкриваються стоматології, перукарні, дозволено ходити в парки і на дитячі майданчики.