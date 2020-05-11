Про це повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Роман Боднар в Facebook.
За даними глави ОДА, вчора в області було зафіксовано 3 летальних випадки від коронавірусу. Так, в обласній лікарні померли 43-річний чоловік, який мав цукровий діабет і був інсулінозалежний, 83-річна жінка з важкою формою інсульту і пневмонією, а також 72-річний чоловік з важким перебігом пневмонії.
“На сьогодні в області 15 летальних випадків: 13 – Черкаси, 1 – Умань, 1 – Кам’янка. Зараз на лікуванні 121 особа з лабораторно підтвердженим випадком COVID-19, на стаціонарному лікуванні – 21 осіб. Одужали вже 206 жителів області”, – розповів Боднар.
Сьогодні, 11 травня, в Україні послаблюють карантинні обмеження: відкриваються стоматології, перукарні, дозволено ходити в парки і на дитячі майданчики.
- Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що план виходу з карантину в країні буде переглянуто.
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