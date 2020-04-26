У Чорнобильській зоні відчуження станом на 26 квітня ліквідовані всі осередки лісової пожежі.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Twitter.

За словами Авакова, зараз в зоні відчуження немає жодного активного вогнища лісової пожежі, загрози немає. У цей момент ведеться робота по ліквідації тління торфовищ.

“Проінспектували разом з Володимиром Зеленським ліквідацію пожеж в Чорнобильській зоні відчуження. Всі джерела вогню ліквідовані. Загроз немає. Йде робота рятувальників на тліючих торфовищах. Хвиля пожеж збита”, – написав глава МВС.

Фото: Арсен Аваков / Twitter