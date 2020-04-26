Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Twitter.
За словами Авакова, зараз в зоні відчуження немає жодного активного вогнища лісової пожежі, загрози немає. У цей момент ведеться робота по ліквідації тління торфовищ.
“Проінспектували разом з Володимиром Зеленським ліквідацію пожеж в Чорнобильській зоні відчуження. Всі джерела вогню ліквідовані. Загроз немає. Йде робота рятувальників на тліючих торфовищах. Хвиля пожеж збита”, – написав глава МВС.
Фото: Арсен Аваков / Twitter
- В Чорнобильській зоні, де вирують пожежі, зі згарища врятували лоша червонокнижного коня Пржевальського.
- Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков раніше розповів про умисні підпали в Чорнобильській зоні відчуження.
- Як повідомили в Державному агентстві України з управління зоною відчуження, сума збитків від пожежі, за попередніми даними, сягає десятків мільйонів гривень.