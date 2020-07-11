Про це сказано в повідомленні Інституту громадського здоров’я країни.
Також правила стосуються жителів Білорусі. Для українців та білорусів Чорногорія встановила особливий порядок перетину кордону.
“Українцям і білорусам дозволено в’їзд в Чорногорію без додаткових обмежень в зв’язку з епідемією COVID-19 тільки в разі організованого прибуття повітряним транспортом на умовах, передбачених Міністерством сталого розвитку та туризму”, – сказано в повідомленні.
Тобто для авіапасажирів рейсів з України та Білорусі наявність тестів не потрібна.
Але якщо мандрівник їде в Чорногорію наземним транспортом, на кордоні необхідно буде пред’явити результат тесту на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону.
За даними посольства України в Чорногорії, такі вимоги не стосуються тих, хто подорожують по маршруту Україна – Угорщина – Хорватія – Чорногорія.
При цьому, “зелений транзитний коридор” через Угорщину і Хорватію в Чорногорію – не діє. На кордонах потрібно буде показувати результат тесту на коронавірус.
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