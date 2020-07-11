У Чорногорії уточнили правила в'їзду в країну для громадян України, які перетинатимуть кордон по повітрю або сухопутним шляхом.

Про це сказано в повідомленні Інституту громадського здоров’я країни.

Також правила стосуються жителів Білорусі. Для українців та білорусів Чорногорія встановила особливий порядок перетину кордону.

“Українцям і білорусам дозволено в’їзд в Чорногорію без додаткових обмежень в зв’язку з епідемією COVID-19 тільки в разі організованого прибуття повітряним транспортом на умовах, передбачених Міністерством сталого розвитку та туризму”, – сказано в повідомленні.

Тобто для авіапасажирів рейсів з України та Білорусі наявність тестів не потрібна.

Але якщо мандрівник їде в Чорногорію наземним транспортом, на кордоні необхідно буде пред’явити результат тесту на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону.

За даними посольства України в Чорногорії, такі вимоги не стосуються тих, хто подорожують по маршруту Україна – Угорщина – Хорватія – Чорногорія.

При цьому, “зелений транзитний коридор” через Угорщину і Хорватію в Чорногорію – не діє. На кордонах потрібно буде показувати результат тесту на коронавірус.