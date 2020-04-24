Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, серед 63 нових випадків коронавірусу дев’ять виявлені у священнослужителів трьох монастирів.
“Дев’ять осіб, у яких за минулу добу підтвердили діагноз коронавірус, – священнослужителі. П’ятеро – з Києво-Печерської Лаври. Троє – з Покровського Голосіївського монастиря. Та одна особа – з жіночого монастиря Святого Пантелеймона“, – зазначив Кличко.
Він нагадав, що раніше три з київських монастирів були закриті на карантин через спалах в них коронавірусу. Це: Києво-Печерська Лавра, Свято-Троїцький Іонінський монастир УПЦ МП, а також Покровський Голосіївський чоловічий монастир УПЦ МП.
Свято-Пантелеймонівський жіночий монастир розташований в урочищі Феофанія на південній околиці Голосіївського району Києва.
(На відео – з 1:22)
- Раніше у Києві Покровський Голосіївський чоловічий монастир закрили на карантин через зафіксований там спалах коронавірусу COVID-19.
- 17 квітня влада Києва прийняла рішення про введення карантину на території Свято-Троїцького Іонінського монастиря УПЦ МП через виявлені там випадки коронавірусу COVID-19.
- 13 квітня стало відомо, що в Києво-Печерській лаврі підтверджено більше 90 випадків коронавірусу. Монастир закрили на карантин.