Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, серед 63 нових випадків коронавірусу дев’ять виявлені у священнослужителів трьох монастирів.

“Дев’ять осіб, у яких за минулу добу підтвердили діагноз коронавірус, – священнослужителі. П’ятеро – з Києво-Печерської Лаври. Троє – з Покровського Голосіївського монастиря. Та одна особа – з жіночого монастиря Святого Пантелеймона“, – зазначив Кличко.

Він нагадав, що раніше три з київських монастирів були закриті на карантин через спалах в них коронавірусу. Це: Києво-Печерська Лавра, Свято-Троїцький Іонінський монастир УПЦ МП, а також Покровський Голосіївський чоловічий монастир УПЦ МП.

Свято-Пантелеймонівський жіночий монастир розташований в урочищі Феофанія на південній околиці Голосіївського району Києва.

(На відео – з 1:22)