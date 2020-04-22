У Києві Покровський Голосіївський чоловічий монастир закривається на карантин через зафіксований там спалах коронавірусу COVID-19.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, за минулу добу в монастирі було виявлено 12 випадків інфікування коронавірусом.

“Серед тих, у кого за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус – один монах Києво-Печерської лаври та 12 монахiв Покровського Голосiївського чоловiчого монастиря. У цьому монастирі зараз відбувається дезінфекція всіх приміщень. І ми закриваємо його на карантин”, – зазначив Кличко.

Покровський Голосіївський чоловічий монастир – православний чоловічий монастир у Голосієво в Києві. Належить УПЦ Московського патріархату.

(На відео – з 1:25)