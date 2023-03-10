Через пошкодження енергетичного обладнання внаслідок вчорашньої атаки РФ у частині чотирьох районів Києва застосовуються відключення згідно зі стабілізаційними графіками.

Про це інформує пресслужба ДТЕК.

Відтак у частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом’янського районів відбуваються стабілізаційні відключення відповідно до графіків. Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.

“Тому за командою “Укренерго” були частково застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками, що розміщені на сайті. Слідкуйте за оновленнями”, – зазначили у ДТЕК.

Зауважимо, що за даними “Укренерго” станом на 10 березня 10:30 енергосистема продовжує відновлюватися після вчорашньої масованої атаки РФ. Через пошкодження енергетичної інфраструктури у Житомирській та Харківській областях діють графіки погодинних відключень.

У компанії зазначили, що сьогодні споживання електроенергії – на рівні робочого дня. Проте внаслідок вчорашньої атаки РФ, що спричинила значні пошкодження обладнання, є мережеві обмеження у Житомирській та Харківській областях, які призводять до необхідності застосовувати графіки погодинних відключень.

Крім того, росіяни 9 березня продовжували обстрілювати Дніпропетровщину та Запоріжжя, через що у цих регіонах діють аварійні відключення. Натомість ліміти споживання до решти областей не доводились, споживання покривається наявним виробництвом електроенергії.