В Енергодарі Запорізької області до пожежної частини зайшли російські загарбники й забрали у рятувальників телефони, а також викрали техніку.

Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

Відтак, російські окупанти тероризували співробітників ДСНС й погрожували розправою, адже нібито підозрювали пожежників у роботі на Збройні сили України.

За даними ЦНС, всі телефони працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій були вилучені для “перевірки”, також була викрадена інша техніка.

У ЦНС зауважили, що росіяни досі повністю не контролюють тимчасово окуповані території й це змушує їх витрачати ресурси на пошуки партизанів.

Нагадаємо, що у Запорізькій області росіяни примусово залучають дітей до громадських рухів РФ. Кремль вимагає від так званих “гауляйтерів” тимчасово окупованих територій України збільшити кількість дітей у російських молодіжних рухах.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області відповідальний за цей процес “міністр із молодіжної політики” в окупаційній адміністрації Антон Тицький. Зараз він відвідує школи на тимчасово окупованих територіях та вимагає від директорів “виконати план”, а також особисто проводить агітацію серед школярів.