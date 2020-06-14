ЄС домовився про поставки вакцини проти коронавірусу з Великобританії, яка повинна бути доступна вже восени.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца на своїй сторінці в Facebook.

Договір укладено з компанією АstraZeneca на поставку 400 мільйонів доз вакцини від коронавірусу, яку розробляють з Оксфордським університетом.

“Разом з міністрами охорони здоров’я Німеччини, Франції та Нідерландів після початку вакцинного альянсу ми підписали контракт на поставку 400 мільйонів доз вакцини, призначених для всього населення Європи”, – написав глава МОЗ Італії.

Компанія АstraZeneca спільно з Оксфордським університетом розробила вакцину і продовжує над нею працювати. Кілька етапів експериментів вже продемонстрували успіх.

Очікується, що вакцина стане доступна восени. Ефективність вакцини повинен підтвердити останній етап – клінічні дослідження за участю добровольців.

“Вакцина – єдине остаточне рішення проти COVID-19. Це загальне суспільне благо, право кожного, а не привілей кількох”, – зазначив він.

У той же час, американська фармацевтична компанія Regeneron Pharmaceuticals Inc у четвер, 11 червня, оголосила про початок випробувань на пацієнтах препарату на основі антитіл до COVID-19.

Під час першої частини випробувань вчені перевірятимуть, чи безпечна терапія антитілами для людей. У разі успіху випробувань препарат може бути вже восени доступний для використання з метою лікування симптомів або для захисту вразливих груп, таких як літні люди або працівники охорони здоров’я.