Європейський Союз засуджує проведення Росією голосування щодо поправок до конституції РФ в незаконно анексованому Криму.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій представництвом ЄС в Україні.

“Європейський Союз не визнає незаконної анексії Криму і Севастополя Російською Федерацією. Відтак ЄС засуджує проведення голосування щодо поправок до Конституції Російської Федерації, що завершилося 1 липня, і яке відбулося на Кримському півострові з порушенням міжнародного права”, – зазначається в заяві.

В ЄС також засудили участь у голосуванні жителів територій, непідконтрольних українській владі, і яким вибірково були видані російські паспорти всупереч духу Мінських домовленостей.

“Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України”, – наголошується в заяві.

Як відомо, голосування щодо поправок до конституції РФ (референдум) тривало з 25 червня по 1 липня. Однією з найбільш резонансних поправок є обнулення президентських термінів президента Росії Володимира Путіна, що дозволить йому залишатися при владі після 2024 року.

Голосування проводилося і на території незаконно захопленого РФ українського Криму.

У ЦВК РФ стверджують, що на підтримку змін до конституції РФ виступили 77,92 % виборців. Поправки набули чинності в суботу, 4 липня.