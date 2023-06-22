Джерело: Міністерство оборони Естонії.
Відтак, Естонія у співпраці з Ірландією передасть українським захисникам військовий госпіталь. Також пакет допомоги містить у собі: медичне обладнання; обладнання для розмінування; обладнання для боротьби з дронами.
У Міноборони Естонії наголосили, що й надалі підтримуватимуть Україну у боротьбу з російською агресією.
Зазначимо, що нещодавно парламент Естонії ухвалив заяву з вимогою притягнути до відповідальності осіб, які спланували та вчинили злочин агресії проти України. А також закликав створити для цього Спеціальний міжнародний трибунал під егідою ООН.
У заяві депутати парламенту наголошують, що агресивна війна Російської Федерації проти України – найжорстокіший акт агресії в Європі з часів Другої світової війни, який потребує адекватної правової реакції.
Згідно із заявою, створення та забезпечення початку роботи Спеціального міжнародного трибуналу щодо злочинів Росії проти України стає пріоритетом зовнішньої політики Естонії.
У своїй заяві естонські депутати також закликали уряди та парламенти інших країн по всьому світу активно долучитися до створення Спецтрибуналу під егідою Генеральної Асамблеї ООН. Крім того, у заяві мовиться про те, що Естонія має намір посилити співпрацю з урядом України у розслідуванні злочину агресії РФ та притягненні винних до відповідальності.
- 15 червня міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що уряд країни погодив правила використання заморожених російських активів для підтримки відновлення та відбудови України.
- 17 травня парламент Естонії під час засідання ухвалив заяву на підтримку вступу України до НАТО.
- 6 червня президент Литви Гітанас Науседа, обраний президентом Латвії Едгарс Рінкевичс та очільник МЗС Естонії Маргус Цахкна назвали підрив дамби Каховської ГЕС на півдні України воєнним злочином, за який виключно Росія має понести відповідальність.