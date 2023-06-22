Уряд Естонії ухвалив рішення про надання Україні нового пакета військової допомоги, який міститиме у собі обладнання для протидії безпілотникам.

Джерело: Міністерство оборони Естонії.

Відтак, Естонія у співпраці з Ірландією передасть українським захисникам військовий госпіталь. Також пакет допомоги містить у собі: медичне обладнання; обладнання для розмінування; обладнання для боротьби з дронами.

У Міноборони Естонії наголосили, що й надалі підтримуватимуть Україну у боротьбу з російською агресією.

Зазначимо, що нещодавно парламент Естонії ухвалив заяву з вимогою притягнути до відповідальності осіб, які спланували та вчинили злочин агресії проти України. А також закликав створити для цього Спеціальний міжнародний трибунал під егідою ООН.

У заяві депутати парламенту наголошують, що агресивна війна Російської Федерації проти України – найжорстокіший акт агресії в Європі з часів Другої світової війни, який потребує адекватної правової реакції.

Згідно із заявою, створення та забезпечення початку роботи Спеціального міжнародного трибуналу щодо злочинів Росії проти України стає пріоритетом зовнішньої політики Естонії.

У своїй заяві естонські депутати також закликали уряди та парламенти інших країн по всьому світу активно долучитися до створення Спецтрибуналу під егідою Генеральної Асамблеї ООН. Крім того, у заяві мовиться про те, що Естонія має намір посилити співпрацю з урядом України у розслідуванні злочину агресії РФ та притягненні винних до відповідальності.