Про це повідомляє прес-служба міжнародної організації.
Генеральний секретар EFJ Рікардо Гутьєррес закликав український уряд строго дотримуватися прав на журналістське саморегулювання і незалежність ЗМІ, прописуючи законодавчі норми.
“EFJ категорично відкидає будь-яку пропозицію, згідно з якою держава буде регулювати журналістську діяльність і накладати будь-які обмеження на журналістів”, – заявив він.
Також він зазначив, що запропонований законопроект в журналістському співтоваристві сприйняли як інструмент для переслідування представників медіа-сектору.
Законопроект буде внесено українським урядом в березні 2020 року.
Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, презентуючи свій проєкт закону про дезінформацію, також розповів про пункт кримінальної відповідальності, яка передбачається для “фабрик ботів”.
У грудні Володимир Бородянський заявив, що законопроєкт про дезінформацію вже на фінальній стадії розробки
- Раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський виступив за введення в Україні відповідальності (в тому числі кримінальної) для журналістів за розголошення недостовірної або маніпулятивною інформації.
- Пізніше Бородянський пояснив, які на його думку критерії дезінформації і повідомив, що багато норм закону про медіа та боротьбу з дезінформацією діятимуть доти, поки частина України залишається тимчасово окупованою.