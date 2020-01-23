В Європейській федерації журналістів (EFJ) розкритикували законопроект про дезінформацію, запропонований Міністерством культури.

Про це повідомляє прес-служба міжнародної організації.

Генеральний секретар EFJ Рікардо Гутьєррес закликав український уряд строго дотримуватися прав на журналістське саморегулювання і незалежність ЗМІ, прописуючи законодавчі норми.

“EFJ категорично відкидає будь-яку пропозицію, згідно з якою держава буде регулювати журналістську діяльність і накладати будь-які обмеження на журналістів”, – заявив він.

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Також він зазначив, що запропонований законопроект в журналістському співтоваристві сприйняли як інструмент для переслідування представників медіа-сектору.

Законопроект буде внесено українським урядом в березні 2020 року.

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, презентуючи свій проєкт закону про дезінформацію, також розповів про пункт кримінальної відповідальності, яка передбачається для “фабрик ботів”.

У грудні Володимир Бородянський заявив, що законопроєкт про дезінформацію вже на фінальній стадії розробки