Про це повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”.
“Сьогоднішні повідомлення про військову ескалацію в районі Золотого із застосуванням зброї, забороненої Мінськими угодами, які призвели до жертв, викликають крайню тривогу. Ці наступальні спроби підтримуваних Росією збройних формувань повністю йдуть всупереч з узгодженим припиненням вогню, яке до сих пір не повністю дотримується”, – заявив представник ЄС.
Водночас в Євросоюзі також вкотре наголосили, що реалізація Мінських угод має “вирішальне значення”.
“Ми очікуємо, що Росія повною мірою і негайно використає свій вплив на збройні формування, які вона підтримує”, – сказав представник.
- Сьогодні під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій і здійснили спробу просування через лінію розмежування. В результаті почався бій. Бойові дії відбувалися в Луганській області з самого ранку – поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний (неподалік від Золотого).
- Президент України Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішню атаку окупантів на Донбасі, назвавши її спробою зірвати мирний процес.
- Фракція “Європейської Солідарності” вимагає викликати сьогодні до Верховної Ради міністра оборони України Андрія Загороднюка та начальника Генштабу ЗСУ Руслана Хомчака в зв’язку з ескалацією ситуації на Донбасі.