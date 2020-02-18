В Європейському Союзі занепокоєні ескалацією на Донбасі та чекають від Росії, що вона негайно вплине на сепаратистів.

Про це повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”.

“Сьогоднішні повідомлення про військову ескалацію в районі Золотого із застосуванням зброї, забороненої Мінськими угодами, які призвели до жертв, викликають крайню тривогу. Ці наступальні спроби підтримуваних Росією збройних формувань повністю йдуть всупереч з узгодженим припиненням вогню, яке до сих пір не повністю дотримується”, – заявив представник ЄС.

Водночас в Євросоюзі також вкотре наголосили, що реалізація Мінських угод має “вирішальне значення”.

“Ми очікуємо, що Росія повною мірою і негайно використає свій вплив на збройні формування, які вона підтримує”, – сказав представник.