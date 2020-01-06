Про це повідомив в фейсбук прес-секретар партії Ярема Дух.

Як повідомлялося раніше, в понеділок, 6 січня, в Києві проходив захід за участю блогера з Росії Олександри Митрошиної. Відомо, що вона незаконно відвідувала Крим і раніше була журналісткою російського пропагандистського каналу “Росія”. Під час заходу було жорстко затримано поліцією активіста організації “Відсіч” Леоніда Овчаренка. Це сталося після того, як він поставив російській блогерці запитання про те, “чий Крим”.

“Не дуже святкове. Російська блогерка, котра у 2018 відпочивала в окупованому Криму, приїжджає виступити до Києва. На запитання про приналежність Криму лише усміхається активістам. Коли приїхала поліція, то стається найдивніше – “пакують” активістів. Чому так сталося? Зараз розбираємося. Наша депутатка Соломія Бобровськ готує запит в СБУ з питаннями, чому цей візит взагалі став можливим і коли планують блогерці заборонити в‘їзд до України за порушення нашого законодавства”, — написав Дух.