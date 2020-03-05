Під час позачергової сесії Верховної Ради представниця фракції "Голос" Соломія Бобровська під час виступу депутата від фракції "Слуга народу" Максима Бужанського заявила, що в залі є "путінята".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Під час голосування за відставку генпрокурора в Раді сталася словесна перепалка між нардепами Максимом Бужанським і Соломією Бобровською від фракції “Голос”.

Бобровська заявила про наявність “путінят” в цьому скликанні Ради.

“Тут знаходяться на тільки “соросята”, але і “путінята”. Це ті, хто опоненти цієї держави, а не політичні опоненти”, – заявила Бобровська.

У свою чергу Бужанський звинуватив лідера фракції “Голос” Святослава Вакарчука в комерційних виступах в Білорусі без сплати податку.

“Я вважаю, що “путінята”- це мався на увазі пан Вакарчук, який не платив податки роками і крав у нашої армії! Який співав на концерті в Мінську, коли ми голосували законопроєкти, що стосуються оборони нашої країни! Ось це, напевно, “путінята”. Ви думайте хоч іноді, коли говорите”, – відповів Бужанський представниці “Голосу”.

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Нагадаємо, що під час розгляду питання нардеп від “Слуги народу” Максим Бужанський заявив, що в країні немає Генерального прокурора, а є “генеральний прокурор Порошенко і” Європейської солідарності “, які виступають проти його відставки.

У відповідь на це нардеп від “ЄС” Ірина Геращенко заявила, що у своєму виступі Бужанський фактично підтвердив, що єдиною метою діяльності Рябошапки були політичні репресії.

Виступаючи перед депутатами Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що під його керівництвом Офіс Генпрокурора працював за законом, а сам він не став нічиїм слугою.