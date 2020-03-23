Дії, які здійснював Гонконг в той час, як на материковій частині Китаю поширювався коронавірус, не допустили поширення епідемії, але сьогодні знову є загроза спалаху коронавіруса на території міста.

Про це повідомляється в матеріалі американського телеканалу CNN.

Через передчасне пом’якшення карантинних заходів в Гонконзі відновився ризик поширення коронавируса. В зв’язку з цим глава Гонконгу Керрі Лем оголосила, що з середи всі нерезиденти будуть вислані з території міста.

“Число підтверджених випадків майже подвоїлося за останній тиждень, причому багато хто з них повернулися з-за кордону. Жителі Гонконгу, які виїхали – або на роботу, або на навчання за кордон, або в пошуках безпеки, коли місто, здавалося, було приречене на великий спалах (коронавірусу – ред.) на початку цього року – повертаються і везуть вірус з собою “, – сказано в матеріалі.

Відзначається, що ефективне стримування епідемії на перших порах відбувалося завдяки захожам, які влада Гонконгу забезпечила вчасно.

На перших порах епідемії Гонконг став прикладом того, що такі заходи як соціальне дистанціювання, інтенсивне миття рук, носіння масок і іншого захисного одягу – ефективні. На початку березня місто з населенням 7,5 млн осіб повідомило про 150 випадках захворювання, незважаючи на те, що число інфікованих стрімко зростало, як в Азії, так і в Європі.