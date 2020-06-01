Громадянам України заборонено перетинати державний кордон за електронним паспортом в мобільному додатку "Дія".

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Раніше Кабінет Міністрів схвалив постанову про електронні паспорти в додатку “Дія”.

В ДПСУ пояснили, що уряд дійсно ухвалив постанову, згідно з яким е-паспорта в “Дії” є цифровими аналогами паперових документів, згідно з постановою. Особливої ​​актуальності дана норма набуває в умовах карантину, оскільки цифрові паспорти можна використовувати в якості посвідчення особи на випадок зупинки громадянина співробітниками Нацполіції, а також для отримання поштових послуг тощо.

Прикордонники пояснили, що е-паспорт можна використовувати як посвідчення особи тільки всередині країни.

“Жоден з пунктів Порядку застосування, визначених постановою [Кабміну від 15 квітня 2020 № 278], не передбачає можливості пред’явлення е-паспорта для виїзду за кордон власне при перетині державного кордону і проходження процедур оформлення зокрема”, – підкреслили в ДПСУ.

Українці можуть перетинати державний кордон України тільки при наявності необхідних паспортних документів, визначених законодавством України.