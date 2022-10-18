Про це повідомив кореспондент “Радіо Свобода” у Брюсселі Рікард Йозвяк у Twitter.

За його словами, в ЄС домовилися про санкції протягом кількох хвилин. Здебільшого проєкт буде стосуватися Білорусі.

“Здається, що протягом кількох хвилин серед ЄС був загальний консенсус щодо подальших санкцій щодо Росії (хоча не щодо енергетики) і Білорусі”, — написав він.

Раніше PolskieRadio передавало, що проти Білорусі пропонують запровадити усі санкції, яких раніше було вжито щодо РФ. До цього закликали Польща, Литва, Естонія, Латвія та Ірландія.