Про це повідомив кореспондент “Радіо Свобода” у Брюсселі Рікард Йозвяк у Twitter.
За його словами, в ЄС домовилися про санкції протягом кількох хвилин. Здебільшого проєкт буде стосуватися Білорусі.
“Здається, що протягом кількох хвилин серед ЄС був загальний консенсус щодо подальших санкцій щодо Росії (хоча не щодо енергетики) і Білорусі”, — написав він.
Раніше PolskieRadio передавало, що проти Білорусі пропонують запровадити усі санкції, яких раніше було вжито щодо РФ. До цього закликали Польща, Литва, Естонія, Латвія та Ірландія.
Видання додало, що у Брюсселі вже деякий час обговорювали питання санкцій проти Білорусі. ЄС має намір вдарити по білоруській економіці, аби змусити Мінськ перестати допомогати РФ обходити санкції.
Також п’ять країн пропонували додати до дев’ятого пакета санкцій заборону на імпорт діамантів з Росії, антивірусного програмного забезпечення Kaspersky в ЄС, продажу нерухомості росіянам і відключення російських банків від SWIFT.
Рікард Йозвяк раніше писав у Twitter, що ЄС вже працює над дев’ятим пакетом санкцій.
“Він (пакет санкцій, – ред.) може включати конфіскацію російських активів, заборону на продаж власності та інші деталі, які розглядалися в попередніх раундах. Також Білорусь може знову стати мішенню, оскільки її повністю виключили з попереднього пакета”, — зазначив журналіст.
- Сполучені Штати Америки планують посилювати санкції проти Ірану через його допомогу Росії у повномасштабній війні проти України та після повідомлень про те, що Тегеран має намір відправити Москві ракети.
- Канада запроваджує подальші санкції у зв’язку з невиправданим вторгненням РФ та спробою анексії української території.
- В ЄС закликали запровадити нові санкції проти Ірану. Міністри закордонних справ Євросоюзу вважають, що варто таке зробити, якщо буде доведено причетність Тегерана до російської агресії проти України.