Міністерка закордонних справ Мелані Жолі 17 жовтня оголосила, що Канада запроваджує подальші санкції у зв’язку з невиправданим вторгненням РФ та спробою анексії української території. Вона зазначила, що ті, хто причетний до виправдання російських порушень прав людини, повинні бути притягнуті до відповідальності.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Канади.

Протягом багатьох років Кремль намагався підірвати територіальну цілісність України за допомогою державних ЗМІ та довірених осіб, які повторюють неправдиві розмови Путіна про історію та явно неправдиві юридичні вимоги.

Однак, зазначили у пресслужбі, російський режим не може приховати наслідки своїх імперіалістичних ілюзій.

Саме тому Канада запроваджує санкції проти 34 осіб та 1 організації, які причетні до поширення російської дезінформації та пропаганди. Ці особи та організації допомагають російському режиму в підриві принципів державного суверенітету та несуть відповідальність за поширення неправдивих наративів, які служать приводом для невиправданої війни російського режиму.

У відомстві наголосили, що нові санкції є ще одним прикладом зусиль Канади у підтримці Україну під час її контрнаступу, “з метою повернення землю, яка їй по праву належить”. Канада продовжуватиме співпрацювати з партнерами-однодумцями для запровадження подальших санкцій у відповідь на порушення РФ прав людини та її триваючу агресію проти України.

“Війна російського режиму залежить від брехні та обману. Воно затикає рота і садить у в’язницю своїх громадян, які наважуються говорити правду. Оскільки кількість порушень прав людини в Росії продовжує зростати, Канада вживає заходів щодо протидії пропаганді, яка намагається їх виправдати. Ми бачимо крізь брехню. Канада підтримує Україну”, – зазначила міністерка.

До санкційного списку потрапили:

Тіна КАНДЕЛАКІ (народилася 10 листопада 1975 р.)

КОНДРАХІНА Меланія Андріївна (11 січня 2000 р.н.)

КОНДРАХІН Леонтій Андрійович (2001 р.н.)

Сергій БЕЗРУКОВ (нар. 18 жовтня 1973 р.)

МАШКОВ Володимир Львович (27.11.1963 р.н.)

Володимир МЕДИНСЬКИЙ (нар. 18 липня 1970 р.)

Павло ГУСЄВ (нар. 4 квітня 1949 р.)

Наїла Вагіф Кизи АСКЕР-ЗАДЕ (нар. 13 грудня 1987 р.)

КЛЕЙМЬОНОВ Кирило Олексійович (20.09.1972 р.н.)

КОНДРАШОВ Андрій Олегович (30.06.1973 р.н.)

КОРНІЛОВ Володимир Володимирович (13.07.1968 р.н.)

МІХЄЄВ Сергій Олександрович (28 травня 1967 р.н.)

КУЗІЧЕВ Анатолій Олександрович (15.05.1969 р.н.)

ЛОСЄВА Олеся Олександрівна (05.08.1980 р.н.)

Леонтьєв Михайло Володимирович (12 жовтня 1958 р.н.)

ЧИНДЯЙКІН Микола Дмитрович (08.03.1947 р.н.)

ДОБРОВ Андрій Станіславович (28.02.1969 р.н.)

ГАМОВ Олександр Петрович (12.04.1954 р.н.)

Олексій КАЗАКОВ

КОЗІН Володимир Петрович (29.05.1948 р.н.)

ЛОСИК Ірина Володимирівна (15.07.1980 р.н.)

Рустем Максович КЛУПОВ (нар. 27.10.1963)

ДАНЮК Микита Сергійович (01.07.1990 р.н.)

КОЦ Олександр Ігорович (03.09.1978 р.н.)

Максим Сергійович ГРИГОР’ЄВ (нар. 18.08.1975)

СЕРГЕЙЦЕВ Тимофій Миколайович (03.11.1963 р.н.)

НІКІФОРОВА Вікторія Віталіївна (1971 р.н.)

МАМАКОВА Аеліта Леонідівна (1 листопада 1988 р.н.)

СИТТЕЛЬ Марія Едуардівна (09.11.1975 р.н.)

ГУБЕРНІЄВ Дмитро Вікторович (06.10.1974 р.н.)

ПЄВЦОВ Дмитро Анатолійович (08.07.1963 р.н.)

ПОЛЯКОВ Віктор Анатолійович (26.04.1953 р.н.)

НЕЧАЄВ Олексій Геннадійович (30.08.1966 р.н.)

ШКОЛЬНИК Олександр Якович (25.03.1964 р.н.).

Окрім цього, до списку також включили російський телеканал “Звезда”.