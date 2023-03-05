Європейська комісія вітала першу глобальну угоду про захист Світового океану, назвавши її укладання історичним моментом. Передбачається, що до 2030 року близько 30% океанських вод стануть акваторією, що охороняється.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

5 березня комісар ЄС з охорони навколишнього середовища Віргініюс Синкявічюс заявив, що це “історичний момент для нашого океану”.

Ми робимо вирішальний крок уперед для захисту морської фауни та біорізноманіття, які є важливими для нас і майбутніх поколінь”, – наголосив він, назвавши цей договір “кульмінацією більш ніж десятиліття підготовчої роботи та міжнародних переговорів, у яких Євросоюз відігравав ключову роль”.

Увечері 4 березня всесвітню угоду про захист Світового океану схвалили понад 100 держав ООН у штаб-квартирі цієї організації в Нью-Йорку. Так, згідно з документом, до 2030 року близько 30% океанських вод стануть акваторією, що охороняється. Учасники сподіваються, що угода дозволить захистити та відновити морську флору та фауну.

Документ готували майже два десятиліття. Довго не могли дійти спільної думки, здебільшого через розбіжності навколо квот на рибальство. Країнам-учасницям залишилося лише ратифікувати угоду.

Зауважимо, нині під охороною перебуває лише 1,2% океану. В зонах, що охороняються, діятимуть обмеження на рибальський промисел, маршрути судноплавства і видобуток корисних копалин.

Світовий океан – унікальна екосистема, джерело харчування для мільярдів осіб. Він відіграє основну роль у регулюванні клімату, поглинаючи понад 90% надлишкового тепла на планеті.