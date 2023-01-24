24 січня Європейська комісія привітала розслідування корупційних скандалів в Україні, що свідчить про те, що країна серйозно ставиться до корупції.

Про це інформує CNN.

Під час подій минулого тижня, спровокованих, зокрема, журналістськими розслідуваннями, деякі фігуранти скандалів уже визнані підозрюваними.

Речниця Європейської комісії Ана Пісонеро заявила, що не може коментувати кримінальні справи, але сказала, що Захід “звичайно, вітає той факт, що українська влада серйозно ставиться до цих питань”.

Україна отримала статус кандидата в ЄС у червні 2022 року.

Антикорупційні заходи, звичайно, є важливим виміром процесу вступу до ЄС, — наголосила Пісонеро. І вони також є частиною політичних умов для подальшої макрофінансової допомоги Союзу”.

Вона наголосила, що від Києва будуть потрібні подальші дії та заходи щодо зміцнення антикорупційних інститутів. Восени 2023 року Єврокомісія оцінить прогрес України у боротьбі з корупцією в межах наступного пакета заходів щодо розширення Європейського Союзу.

Від України очікують, зокрема, посилення боротьби з корупцією на високому рівні за допомогою запобіжних та ефективних розслідувань, а також достовірного списку судових переслідувань та обвинувальних вироків.

Низка українських високопосадовців пішли у відставку або були звільнені президентом Володимиром Зеленським під час найбільшої зміни уряду з початку повномасштабної війни.

Потрясіння відбулося на тлі зростаючого корупційного скандалу, пов’язаного із закупівлею військового постачання.