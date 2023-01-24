Про це інформує CNN.
Під час подій минулого тижня, спровокованих, зокрема, журналістськими розслідуваннями, деякі фігуранти скандалів уже визнані підозрюваними.
Речниця Європейської комісії Ана Пісонеро заявила, що не може коментувати кримінальні справи, але сказала, що Захід “звичайно, вітає той факт, що українська влада серйозно ставиться до цих питань”.
Україна отримала статус кандидата в ЄС у червні 2022 року.
Антикорупційні заходи, звичайно, є важливим виміром процесу вступу до ЄС, — наголосила Пісонеро. І вони також є частиною політичних умов для подальшої макрофінансової допомоги Союзу”.
Вона наголосила, що від Києва будуть потрібні подальші дії та заходи щодо зміцнення антикорупційних інститутів. Восени 2023 року Єврокомісія оцінить прогрес України у боротьбі з корупцією в межах наступного пакета заходів щодо розширення Європейського Союзу.
Від України очікують, зокрема, посилення боротьби з корупцією на високому рівні за допомогою запобіжних та ефективних розслідувань, а також достовірного списку судових переслідувань та обвинувальних вироків.
Низка українських високопосадовців пішли у відставку або були звільнені президентом Володимиром Зеленським під час найбільшої зміни уряду з початку повномасштабної війни.
Потрясіння відбулося на тлі зростаючого корупційного скандалу, пов’язаного із закупівлею військового постачання.
- Президент України Володимир Зеленський зазначив, що 22 січня Кабінет Міністрів України звільнив з посади заступника міністра, який був викритий співробітниками НАБУ. Він зауважив, що у правоохоронців є всі можливості, щоб провести розслідування і направити це провадження до суду.
- В українських ЗМІ поширилася інформація, що Міністерство оборони підписало контракт на закупівлю продуктів, де деякі з них коштують дорожче, аніж у супермаркетах. Відомство назвало інформацію введенням в оману та маніпуляцією.
- За інформацією українських ЗМІ, Міністерство оборони підписало контракт на послуги організації харчування військових у 2023 році, відповідно до якого деякі продукти закуповуються дорожче, аніж вони коштують у супермаркетах.
- Глава Міноборони України Олексій Резніков прокоментував поширену інформацію про закупівлю харчових продуктів для ЗСУ нібито за завищеними цінами. Він пояснив, що у 2023 році на забезпечення харчування передбачено десятки мільярдів гривень, і Міноборони не здійснює закупівлю окремих продуктів.
- Згодом заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов подав у відставку на тлі скандалу щодо закупівлі продуктів для харчування українських військових за завищеними цінами.