Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що у Європейському Союзі прийняли рішення заборонити роботу російських RT та Sputnik, а також їхніх дочірніх структур.

Про це Урсула фон дер Ляйєн заявила у Twitter.

Президент Європейської комісії наголосила, що в ЄС вирішили заборонити кремлівську медіа-машину.

“Державні компанії Russia Today і Sputnik, а також їх дочірні компанії, більше не зможуть поширювати свою брехню, щоб виправдати війну Путіна”, – йдеться у заяві.

Вона зазначила, що наразі вже розробляються інструменти для заборони їх токсичної та шкідливої ​​дезінформації в Європі.