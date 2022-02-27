Про це Урсула фон дер Ляйєн заявила у Twitter.
Президент Європейської комісії наголосила, що в ЄС вирішили заборонити кремлівську медіа-машину.
“Державні компанії Russia Today і Sputnik, а також їх дочірні компанії, більше не зможуть поширювати свою брехню, щоб виправдати війну Путіна”, – йдеться у заяві.
Вона зазначила, що наразі вже розробляються інструменти для заборони їх токсичної та шкідливої дезінформації в Європі.
Second, we will ban the Kremlin’s media machine in the EU.
The state-owned Russia Today and Sputnik, and their subsidiaries,
will no longer be able to spread their lies to justify Putin’s war.
We are developing tools to ban their toxic and harmful disinformation in Europe. pic.twitter.com/7RcPEn6E14
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2022
- Нагадаємо, що країни Європейського Союзу одна за одною почали закривати свій повітряний простір для російської авіації після початку російської агресії в Україні. До них приєдналась Іспанія. Авіакомпанії країни-агресора почали масово скасовувати рейси.
- Країни Європи на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну продовжують приймати різноманітні обмеження для країни-загарбника. Окрім потужних економічних санкцій, європейські держави продовжують закривати небо для російських авіакомпаній.
- 27 лютого президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн підтвердила, що Європейський Союз закриває повітряний простір ЄС для Росії.