Про це Урсула фон дер Ляйєн заявила у Twitter.

Вона наголосила, що повітряний простір буде закритий для всіх російських літаків, зокрема й для приватних літаків олігархів.

“Ми пропонуємо заборонити всі літаки, які належать Росії, зареєстровані та підконтрольні Росії. Ці літаки більше не зможуть приземлятися, злітати або облітати територію Європейського Союзу. Це стосується будь-якого літака”, – зазначила фон дер Ляйєн.

Багато європейських країн вже закрили свій повітряний простір для російських авіакомпаній і літаків станом на неділю, зокрема Німеччина, Франція та Італія.