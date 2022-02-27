Про це Урсула фон дер Ляйєн заявила у Twitter.
Вона наголосила, що повітряний простір буде закритий для всіх російських літаків, зокрема й для приватних літаків олігархів.
“Ми пропонуємо заборонити всі літаки, які належать Росії, зареєстровані та підконтрольні Росії. Ці літаки більше не зможуть приземлятися, злітати або облітати територію Європейського Союзу. Це стосується будь-якого літака”, – зазначила фон дер Ляйєн.
First, we are shutting down the EU airspace for Russian-owned, Russian registered or Russian-controlled aircraft.
They won’t be able to land in, take off or overfly the territory of the EU.
Including the private jets of oligarchs. pic.twitter.com/o551M9zekQ
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2022
Багато європейських країн вже закрили свій повітряний простір для російських авіакомпаній і літаків станом на неділю, зокрема Німеччина, Франція та Італія.
- Нагадаємо, країни Європейського Союзу одна за одною почали закривати свій повітряний простір для російської авіації після початку російської агресії в Україні. До них приєдналась Іспанія. Авіакомпанії країни-агресора почали масово скасовувати рейси.
- Країни Європи на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну продовжують приймати різноманітні обмеження для країни-загарбника. Окрім потужних економічних санкцій, європейські держави продовжують закривати небо для російських авіакомпаній.
- Раніше стало відомо, що командування Повітряних Сил Збройних Сил України заявили про отримання великої партії ракет класу “повітря-повітря” від західних союзників.
- Також Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду Організації Об’єднаних Націй (ООН) у Гаазі.
- Відомо, що Європейський Союз заморозить активи Центробанку РФ та російських бізнесменів.