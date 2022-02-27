27 лютого президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн підтвердила, що Європейський Союз закриває повітряний простір ЄС для Росії.

Про це Урсула фон дер Ляйєн заявила у Twitter.

Вона наголосила, що повітряний простір буде закритий для всіх російських літаків, зокрема й для приватних літаків олігархів.

“Ми пропонуємо заборонити всі літаки, які належать Росії, зареєстровані та підконтрольні Росії. Ці літаки більше не зможуть приземлятися, злітати або облітати територію Європейського Союзу. Це стосується будь-якого літака”, – зазначила фон дер Ляйєн.

First, we are shutting down the EU airspace for Russian-owned, Russian registered or Russian-controlled aircraft. They won’t be able to land in, take off or overfly the territory of the EU. Including the private jets of oligarchs. pic.twitter.com/o551M9zekQ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2022

Багато європейських країн вже закрили свій повітряний простір для російських авіакомпаній і літаків станом на неділю, зокрема Німеччина, Франція та Італія.