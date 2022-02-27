Країни Європи на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну продовжують приймати різноманітні обмеження для країни-загарбника. Окрім потужних економічних санкцій, європейські держави продовжують закривати небо для російських авіакомпаній.

Про це інформують #Букви.

Сьогодні про закриття повітряного простору для російських авіакомпаній повідомила низка країн Європи, серед яких Австрія, Фінляндія, Ірландія, Ісландія та Італія. Про відповідні рішення повідомили міністри цих країн.

Так, міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені у себе в Twitter повідомив, що небо його країни відтепер закрите для російських літаків у відповідь на агресію РФ проти України.

“Ми закриваємо повітряний простір Ірландії для всіх літаків з Росії. Ми заохочуємо наших партнерів по Євросоюзу зробити те саме”, – зазначив очільник МЗС Ірландії.

Заборонено літакам із РФ з’являтись й у небі над Австрією, повідомила федеральна міністерка з питань захисту клімату, навколишнього середовища, енергетики, мобільності, інновацій та технологій Леонора Гевсслер у Twitter.

За її словами, Австрія вжила всіх необхідних запобіжних заходів і негайно закриває свій повітряний простір для літаків із Російської Федерації.

Österreich unterstützt die EU-weite Sperre des Luftraums für russische Flugzeuge. Unsere Maßnahmen wirken am stärksten, wenn wir geeint vorgehen. Umso wichtiger ist es, dass nun rasch alle notwendigen Beschlüsse gefasst werden. (1/2) — Leonore Gewessler (@lgewessler) February 27, 2022

Тімо Харака, міністр транспорту та зв’язку Фінляндії також повідомив про те, що російські літаки більше не можуть з’являтись у повітряному просторі його країни.

“Фінляндія готується закрити повітряний простір для російського повітряного руху”, – повідомив міністр у Twitter.

Глава міністерства закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гільфадоттір також висловила підтримку Україні та повідомила про обмеження для російських літаків.

“Ми вирішили закрити свій повітряний простір для російського повітряного руху. Ми робимо це у знак солідарності з Україною”, – наголосила Ісландська міністерка у Twitter.

Окрім цього, про закриття повітряного простору для російських літаків повідомив уряд Італії у Twitter.

#Ucraina – L’Italia chiude lo spazio aereo alla Russia — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) February 27, 2022

Раніше про закриття авіапростору для літаків РФ повідомили у Великій Британії, Естонії, Латвії, Словенії, Румунії, Болгарії, Польщі, Чехії.