У "Європейській Солідарності" закликали міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченко піти у відставку через расистські заяви на адресу телеведучої Кароліни Ашіон.

Відповідну заяву сьогодні зробила з трибуни Верховної Ради депутатка з “ЄС” Софія Федина, інформує кореспондент #Букв.

Вона нагадала, що право на недискримінацію за будь-якими ознаками є базовою цінністю і зазначене у Всесвітній декларації прав людини.

“Я хотіла би звернути увагу на те, що в Україні представники чинного уряду дозволяють собі дискримінацію за кольором шкіри, за расовою ознакою. Я хочу привернути увагу до заяви журналістки Кароліни Ашіон, яка розповіла історію про те, як її не взяли працювати на “1+1”, а конкретно Олександр Ткаченко, який сьогодні є міністром культури, за те, що у неї якийсь не такий колір шкіри. І коли нещодавно вона підійшла до нього і зауважила, що як це має бути, по суті відбулося підтвердження цієї позиції. Мені здається, що після такого скандалу міністр мав би добровільно скласти свої повноваження. Інакше ми можемо констатувати, що у нас в уряді є сексисти і расисти, що неприйнятно для демократичної держави“, – наголосила Федина.

Вона закликала нардепів уявити ситуацію, за якої когось не брали б на роботу через колір шкіри.

“Уявіть, що когось не допустять у громадські місця, бо якоїсь не такої довжини рука чи нога. Питання дискримінації за мовною ознакою у нас взагалі супер поширене в українській державі стосовно тих, хто говорить саме українською мовою”, – заявила Федина.

Депутатка зазначила, що кожна людина має право на повагу, на честь, на гідність, і “жоден міністр, зокрема уряду Зеленського, не має права порушувати ці основоположні права”.

“Давайте ми доведемо, що ми не парламент, в якому толерують сексизм і расизм. Давайте доведемо, що ми – держава, в якій поважають основоположні права людини. І що ми – народ, який прагне справедливого, рівного ставлення до всіх людей, незалежно від їхніх фізичних чи інших особливостей… Підтримаємо Кароліну Ашіон”, – підсумувала Федина.

Варто зазначити, що виступ депутатки пролунав перед початком години запитань до уряду у Верховній Раді. За даними кореспондента #Букв, міністр Ткаченко був відсутній на засіданні.

Як відомо, днями українська телеведуча, акторка та продюсерка Кароліна Ашіон розповіла, як кілька років тому в розмові з нею тоді ще гендиректор “1+1” Олександр Ткаченко поводився як расист. За словами Ашіон, вона хотіла влаштуватися працювати на “1+1″. Проте Ткаченко тоді натякнув на її колір шкіри (зі словами “Ви в дзеркало себе бачили?”), а також заявив, що “не готовий ризикувати рейтингами”.

Перебуваючи на посаді міністра Ткаченко не став перепрошувати за таку поведінку.