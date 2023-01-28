Під час навчань відразу два винищувачі військово-повітряних сил Індії – Су-30 і Mirage 2000 розбилися.

Про це інформує NDTV.

За даними видання, виліт обох винищувачів здійснювався з бази індійських ВПС у Гваліорі. В Су-30 було два пілоти, а у Mirage 2000 – один пілот. З них двом вдалося катапультуватися, а пошуки третього пілота все ще тривають.

Військово-повітряні сили розпочали розслідування, щоб перевірити, чи не призвело до катастрофи зіткнення літаків у повітрі.

“Слідчий суд IAF має встановити, чи було зіткнення в повітрі, чи ні. У Су-30 було 2 пілоти, а у Mirage 2000 – один пілот під час катастрофи. Початкові звіти свідчать про те, що два пілоти в безпеці, а вертоліт IAF досяг місця аварії”, – йдеться у повідомленні.

Головний міністр штату Мадхья-Прадеш Шіврадж Сінгх Чоухан написав у Twitter: “Новини про катастрофу літаків Су-30 і Mirage 2000 дуже сумні. Я доручив місцевій адміністрації співпрацювати з ВПС для швидкого порятунку та надання допомоги. Молю Бога, щоб пілоти літаків були в безпеці”.

Зазначимо, що нещодавно у Непалі трапилася авіакатастрофа з пасажирським літаком. На борту ATR 72 авіакомпанії Yeti Airlines перебувало 68 пасажирів та чотири члени екіпажу. Щонайменше 40 людей загинули.

Літак внутрішнього авіарейсу розбився в Покхарі в Непалі. За словами речника Управління цивільної авіації Непалу Джаганнат Нірула, погода була ясною.

Після авіакатастрофи на місце скерували сотні рятувальників, які прочищали схил пагорба. Вони перебивали навколо розбиті частини літака. Біля місця аварії вигоріла земля. Рятувальникам було важко дістатися до місця в ущелині між двома пагорбами поблизу аеропорту туристичного міста.

Місцевий житель Арун Таму розповів, що половина літака знаходиться на схилі пагорба, а інша впала в ущелину річки Сеті.

Речник авіакомпанії Сударшан Бартаул додав, що на двомоторному літаку ATR 72 було двоє немовлят і четверо членів екіпажу. Також на борту перебувало п’ятеро індійців, четверо росіян, ірландець, двоє південнокорейців, австралієць, француз і громадянин Аргентини. FlightRadar24 повідомив, що літак був оснащений старим транспондером з недостовірними даними.