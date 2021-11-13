Про це повідомило індійське видання NDTV.
За попередніми даними, колону атакували четверо бойовиків, а перед початком інтенсивної стрілянини – стався вибух саморобного пристрою.
Внаслідок атаки терористів в індійському штаті Маніпур загинули семеро осіб. Серед них – полковник зі своєю дружиною, їх восьмирічний син та ще четверо військовослужбовців.
У виданні припускають, що за атакою може стояти терористична група “Народна-визвольна армія”, яка переховується в Маніпурі. Втім, жодне з місцевих угруповань досі не взяло на себе відповідальність.
Це перший випадок загибелі цивільних осіб внаслідок терористичних атак у цій місцевості за 50 кілометрів від кордону з М’янмою.
Прем’єр-міністерка Індії Нарендра Моді у своєму профілі Twitter висловила співчуття та засудила напад на колону.
“Суворо засуджуємо напад на колону в Маніпурі. Я віддаю шану тим воїнам і членам їх сімей, які сьогодні загинули. Ми ніколи їх не забудемо. Мої думки з родинами загиблих у цю сумну годину”, – повідомила вона.
- В серпні у міністерстві оборони США підтвердили, що ліквідували “дві важливі цілі” серед бойовиків терористичної організації “Ісламська держава” (ІДІЛ).
- Також повідомлялося, що через рік терористична організація “Аль-Каїда” може знову відновити атаки на території США.
- У відповідь на це, США планують контролювати діяльність терористичної організації “Аль-Каїда” в Афганістані й готові відповідати авіаударами.