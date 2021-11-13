Про це повідомило індійське видання NDTV.

За попередніми даними, колону атакували четверо бойовиків, а перед початком інтенсивної стрілянини – стався вибух саморобного пристрою.

Внаслідок атаки терористів в індійському штаті Маніпур загинули семеро осіб. Серед них – полковник зі своєю дружиною, їх восьмирічний син та ще четверо військовослужбовців.

У виданні припускають, що за атакою може стояти терористична група “Народна-визвольна армія”, яка переховується в Маніпурі. Втім, жодне з місцевих угруповань досі не взяло на себе відповідальність.

Це перший випадок загибелі цивільних осіб внаслідок терористичних атак у цій місцевості за 50 кілометрів від кордону з М’янмою.

Прем’єр-міністерка Індії Нарендра Моді у своєму профілі Twitter висловила співчуття та засудила напад на колону.