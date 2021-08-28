У Міністерстві оборони США підтвердили, що ліквідували "дві важливі цілі" серед бойовиків терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ).

Про це під час брифінгу повідомив генерал Хенк Тейлор.

Внаслідок атаки з боку США загинули “організатор” та “оператор” теракту в районі аеропорту Кабула. Ще одна особа зазнала поранень.

Це сталося в провінції Нангархар. Інформацію про імена загиблих бойовиків поки що не поширюють.

“Тепер, коли ми маємо більше інформації, я можу підтвердити, що дві важливі фігури в складі “ІД-Хорасан) було вбито, ще одного поранено”, – пояснив генерал.

Він додав, що жертв серед мирного населення немає.

Кілька годин тому повідомлялося, що США завдали удару по Ісламській державі в східній частині Афганістану після атаки на аеропорт Кабула, внаслідок якої загинули 13 американських військових і десятки афганців.

Нагадаємо, що у четвер, 26 серпня, поблизу міжнародного аеропорту Кабула (Афганістан) стався вибух. Він пролунав через кілька годин після того, як військові США попередили про неминучу терористичну загрозу.

Внаслідок вибуху у столиці Афганістану, що стався напередодні, загинули 90 цивільних осіб і 13 американських морпіхів, ще понад 150 осіб зазнали поранень.

Сполучені Штати і їх союзники закликали людей залишили аеропорт Кабула через загрозу терористичної атаки з боку “Ісламської держави”.

Президент США Джо Байден звинуватив представників терористичної організації “Ісламська держава” (ІДІЛ) в організації двох терактів, які сталися 26 серпня біля аеропорту Кабула.

Він назвав загиблих в Афганістані військовослужбовців – героями.

“Ті, хто здійснив ці теракти, ті, хто бажають зла Америці, я вам скажу: “Ми не вибачимо. Ми не забудемо. Ми шукатимемо вас. Ми знайдемо вас й змусимо заплатити“, – заявив Байден.

Президент США наказав завдати удар у відповідь.

“Ми завдамо удару по керівниках ІДІЛу, ми зробимо це. Я вже дав відповідний наказ командувачам. Ми завдамо ці удари в певний, вигідний для нас, час, в тих місяцях, які самі визначимо”, – попередив Байден.

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